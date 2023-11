Nuova puntata di Report sulla famiglia La Russa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 12 novembre 2023), con unainchiesta di Giorgio Mottola in collaborazione Greta Orsi, in onda questa sera su Rai3, tornadi Ignazio La. Dopo le dure polemiche del presidente del Senato, contro l'inchiesta andata in onda un mese fa (qui per rivederla), il programma condotto da Sigfrido Ranucci ritorna sull'argomento con un'intervista inedita a un ex parlamentare e dirigente nazionale dell'Msi che conferma, fa sapere in un'anticipazione, "i rapporti dellaLacon alcuni finanzieri opachi, uno dei quali ha fatto fortuna grazie alle leggi razziali contro gli ebrei, e con il banchiere della mafia e della P2 Michele Sindona".