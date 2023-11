Novate | lucernario in bilico rischia di precipitare sul marciapiede

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 12 novembre 2023) . A metà settimana si è vissuta una situazione di pericolo in via Cadorna, nelle adiacenze del centro cittadino. I residenti del civico 7 hanno dato l’allarme, in quanto, a causa del maltempo ed il vento fortissimo dei giorni precedenti, un grossosi era staccato dal ...