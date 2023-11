“Note di solidarietà” al Teatro Manzoni di Monza domenica 19 novembre

Leggi su lopinionista

(Di domenica 12 novembre 2023)– Salute Donna Odv, un’associazione di volontariato nata nel 1994 con l’obiettivo di combattere il cancro, è orgogliosa di annunciare il concerto benefico “di” in memoria del Dott. Nicola Mazzacuva. Questo evento straordinario si terrà19, alle ore 18, presso ildi. Anna Maria Mancuso, Presidente di Salute Donna Odv, dice: “Il dottor Nicola Mazzacuva, un medico di Medicina Generale altamente stimato e amico di lunga data di Salute Donna, ci ha lasciati qualche mese fa. In suo onore, abbiamo organizzato questa serata speciale che non solo commemora il suo impegno e dedizione alla causa, ma contribuirà in modo significativo alla lotta contro il cancro. Il ricavato della vendita dei biglietti ...