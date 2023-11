Non si smette mai di immaginare il proprio futuro finché si hanno dei sogni da realizzare

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 12 novembre 2023) Già, eracosì che era andata tra loro. Un’esperienza irripetibile e, di conseguenza irreversibile. Di questo, almeno, si era convinta quando si erano salutati prima di tornarsene, ognuno per conto, a Londra. Avevano uno o più piani X nei quali continuavano a investire energie, cuore e cervello: in definitiva, il meglio che avevano di sé e che riuscivano inspiegabilmente a sottrarre al resto. Edmund era l’unico filo che ancora lo teneva legato ai suoi, così le disse. Per il resto aveva solo ricordi che si stavano sfilacciando ogni giorno di più. Dopotutto, per quanto irregolare, era pur sempre un uomo inglese. Perennemente in bilico tra il desiderio di ritrarsi e di avvicinarsi. …. L’amicizia e l’amore sono luoghi franchi, in cui poter essere finalmente sé stessi.come in spiaggia. Qualcosa che, nel presente, ...