“Non sei signora neanche all’anagrafe” | Simona Izzo lascia senza parole Selvaggia Lucarelli | nuovo scontro a Ballando

(Di domenica 12 novembre 2023) L’eliminazione di Ricky Tognazzi acon le Stelle, almeno per il momento calmerà un po’ i toni tra, anche ieri protagoniste di una parentesi a suon di scintille. Da settimane, ormai, le due donne si punzecchiano vicendevolmente, se non fosse checi va giù pesante, minacciando querele... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Poi l'omaggio a Liliana Segre: 'vissuta invano'.

Telecronista di Dallas contro James Harden: "Tu non sei il sistema ... Eurosport IT

Schlein a Segre dal palco a Roma: "No, non sei vissuta invano ... Agenzia ANSA

Sanremo 2024, i nuovi progetti di Blanco e Mahmood, ma anche Mr.Rain e i The Kolors: tutto quello che non puoi perderti nel nostro TG musicale in onda in radio, tv e web ...Il Consiglio ha adottato oggi decisioni di esecuzione che approvano i piani per la ripresa e la resilienza modificati di Danimarca, Austria, Svezia e Lituania. I piani per la ripresa e la resilienza m ...