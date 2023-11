Non ci sono parole per esprimere l' amarezza | Montaruli svela l' ultima porcheria del Pd

In pendant con l'abito rosso sfoggiato da Maria De Filippi durante l'ottava puntata, Giovannino fa il suo ingresso sul palco dello show di Canale 5: 'Guarda i miei occhi Maria,tutti rossi,...

Roberto Vecchioni: “Questi non sono di destra, sono fascisti, una categoria a parte” La7

'I palestinesi non sono popolo di serie B', presidio ad Aosta Agenzia ANSA

Questo è il modo peggiore per fare un film, in quanto non avrai mai un lavoro organico. Quindi secondo te si tratta principalmente di un problema legato alla formazione È assolutamente un discorso di ...Come andò Non mi è mai piaciuto il ruolo di vittima, e quindi non mi sono per nulla fasciata la testa, sono salita al settimo piano dal direttore generale a chiedere il motivo di tanto accanimento ...