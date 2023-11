(Di domenica 12 novembre 2023) Sul Newsweek si può leggere una critica precisa e senza sconti all’amministrazione Biden, con riguardo alla politica di aiuti all’Ucraina. Ilan Berman, vicepresidente dell’American Foreign Policy Council di Washington, spiega come e perché la Casa Bianca ha sostanzialmente sbagliato approccio e ha permesso che il conflitto durasse così a lungo. Nonostante gli annunci di vittoria e le promesse di riconquista, oggi l’esito più probabile per l’Ucraina sembra essere uno stallo, nel quale la Russia si trova ad avere un significativo vantaggio. Recentemente, funzionari di alto livello dell’amministrazione USA hanno portato al Campidoglio argomenti a favore di ulteriori finanziamenti per l’Ucraina. Davanti alla Commissione del Senato per le assegnazioni, il segretario alla Difesa Lloyd Austin insieme al segretario di Stato Antony Blinken si sono espressi per la concessione di una somma pari ...

E 'stata presa la strada giusta: abbiamo unsponsor, siamo in diretta su Sky Sport, le nostre partite sono visibili anche su Rai 2 e nel mondo con FIFA+, il prodotto Serie C è sempre più ambito ...

BEYOND THE GRID: 1978 world champion Mario Andretti on winning the title with Lotus – and racing in Vegas Formula 1

Offseason Adjustments Fueling Carr's Latest Title Chase | Cyclone ... FloWrestling

La band The Smile (side project del frontman dei Radiohead, Thom Yorke) ha annunciate il nuovo album "Wall of Eyes”. Il gruppo ha anche condiviso il videoclip diretto dal regista Paul Thomas Anderson, ...Una serata speciale per fare l'in bocca al lupo a tutto il Volley Busca! Ieri sera nella Sala consiliare del Comune di Busca il Sindaco Marco Gallo e l’assessore allo sport Diego Bressi hanno ospitato ...