Nitto ATP Finals | John Elkann da LEA | le

TORINO - LeFinals sono pronte ad accogliere Jannik Sinner , atteso con ansia dal pubblico di Torino per il match d'esordio di oggi (domenica 12 novembre) contro il numero 6 al mondo Tsitsipas. Segui la ...

Diretta Sinner-Tsitsipas 1-0: segui la sfida delle Nitto ATP Finals LIVE Corriere dello Sport

Sinner-Tsitsipas: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals Tuttosport

Nastro Tsitsipas e fuori: 30-15. Brutto errore per l'azzurro: 30-30. Jannik Sinner esordisce alle Nitto ATP Finals al Pala Alpitour di Torino. Di fronte il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ...Dove vedere Sinner-Tsitsipas in tv e in streaming La sfida tra Sinner e Tsitsipas, valida per il 1° match del Gruppo Verde delle Nitto Atp Finals, andrà in scena alle 14:30 sarà visibile in esclusiva ...