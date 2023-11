Nina Moric senza seno e malattia figlio | «A Verissimo è ultima intervista»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 novembre 2023) In una lungaha raccontato il suo dramma:, operazione e recupero. Nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata andata in onda su Canale 5 domenica 12 novembre 2023, ha annunciato che "questa è la miache faccio non vorrei più parlare di me. Mi dedico con anima e corpo alla mia arte, non è un hobby". La modella ha rischiato di morire. Lo scorso maggio ha avuto un problema al: un'infezione era finita in sepsi ed è stata attaccata da un batterio che è spuntato come un nodulo che poi ha iniziato ad espandersi. Nonostante gli antibiotici, il male si è diffuso e il suoè diventato viola. Dopo 20 giorni in ospedale è riuscita a guarire ma le hanno dovuto asportare il ...