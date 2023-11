Nina Moric | chi sono i genitori Vranka e Mirko Moric | “Non hanno mai accettato il mio divorzio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 novembre 2023), modella ed ex moglie di Fabrizio Corona, ha origini croate e i suoi, chi, madre e padre di, vivono in Croazia e la loro figlia famosa è nata a Zagabria nel 1976 ed è naturalizzata italiana. Non tutti sanno che, come emerso dai racconti sul passato della modella croata,due volti affermati nel mondo accademico. Il ...