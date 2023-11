RFI sta lavorando al raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sospendendo la circolazione deitra Pistoia e Montecatini il 12 novembre. I lavori comprendono la realizzazione di barriere antirumore, gallerie, viabilità sostitutiva, ponti e sottovia. Un'interruzione simile è prevista anche ...

Niente treni regionali da e verso Pistoia LA NAZIONE

Da venerdì a domenica niente treni tra Sondrio e Tirano SondrioToday

RFI sta lavorando al raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sospendendo la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini il 12 novembre. I lavori comprendono la realizzazione di bar ...La denuncia di Ana Maria Vitelaru: "Dovevo andare dalla Mediopadana a Milano per un premio. Per lo sciopero mi hanno annullato il biglietto, ma per i normodotati la corsa è stata regolare".