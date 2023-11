Niente da fare | la Paperdì Caserta cade in Brianza | i “sintomi” vanno eliminati se vogliamo salvarci

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 12 novembre 2023) Treviglio.in, l’alba sembra ancora lontana. E se la sfida con la Gema aveva lasciato l’amaro in bocca, la sconfitta contro Lissone Casaè figlia di una partita in cui non si è mai avuta la sensazione che i bianconeri potessero ribaltarla. Perché dopo l’equilibrio del primo quarto, i lombardi hanno messo la freccia, scavando un solco profondo che ha portato anche a 20 lunghezze di vantaggio. La reazione bianconera è quella del terzo quarto, forse il periodo migliore, con la squadra di Bartocci che rimonta fino al -7. Proprio nel momento del bisogno, una stoppata in faccia a Zampogna e una banale palla persa su un ribaltamento pigro producono il 5-0 decisivo. Finisce col pesantissimo 91-75, che significa che ancora una volta la difesa bianconera non ha saputo fermare l’attacco avversario, ...