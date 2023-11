Nia Jax | “Non vedo l’ora di spaccare di nuovo la faccia a Becky Lynch”

(Di domenica 12 novembre 2023) 5 anni fa una degli episodi diventati poi iconici. Sulla strada verso Survivor Series 2018 Nia Jax, durante un episodio di Raw, ruppe il naso acon un pugno causandole anche una commozione cerebrale. Passerà alla storia il volto insanguinato della irlandese che all’epoca era in forza a SmackDown. Nia, da poco tornata in WWE, si è detta ben desiderosa dinuovamente laa “The Man”. “È stato un piacere” L’account social WrestleOps, tramite un post su X, ha ricordato che il 12 novembre di 5 anni fa ebbe luogo un episodio poi diventato iconico. Nia Jax, con un pugno, ruppe il naso ainfortunandola e costringendola a saltare Survivor Series tra la rabbia dei fan. Nia ha visto il post e l’ha commentato con queste parole: “Il piacere è stato ...

