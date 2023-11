News Ultimo Minuto Oriele | la lettera di Daniele per Bebè

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 12 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione: arriva l’incredibilediDal Moro per Oriana Gonzalez Marzoli. Stavolta è finita: fan in lacrime! GF VIP 7,: ADESSO PARLA IL VENETO- Ormai è finita fraDal Moro e Oriana Marzoli. L’ex vippone veneto ha comunicato ufficialmente la decisione definitiva sulla rottura, pubblicando unasul suo profilo Instagram, dedicata interamente ...