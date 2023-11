Nevicate abbondanti | Giuliacci a sorpresa | cosa ci aspetta

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) Mentre siamo alle prese con un novembre ricco di precipitazioni ma non certo gelido dal punto di vista delle temperature, ci si interroga sudobbiamorci dall'inverno. A fare un'analisi meteo sulla stagione più fredda sono gli esperti del colonnello Mario Giulaicci che spiegano: "Ultimamente, la stagione invernale è diventata particolarmente fiacca" a causa di "fasi di alta pressione e, al tempo stesso, molto poche le irruzioni veramente fredde", si legge su Meteo.it. Nei prossimi mesi il copione non dovrebbe cambiare. L'inverno "sarà ancora una volta mite. Però c'è una novità. Stando a vedere gli ultimi aggiornamenti meteo è possibile che sia interessata, perlomeno in una prima fase, da avvezioni di aria umida oceanica. Questo comporterebbe sicuramente delle precipitazioni diffuse, ma al tempo stesso ...