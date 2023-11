Netflix Geeked Week 2023 | tutti gli annunci di sabato 11 novembre e replay dello showcase virtuale

...fasi appresta ad arricchire la sua offerta con Dead Boy Detectives , nuova serie TV - precedentemente di HBO Max - che trae origine dall'universo di The Sandman. Annunciata durante la...

Netflix Geeked Week 2023: tutti i videogiochi annunciati eSports & Gaming

Non solo anime: facciamo il punto sulla Geeked Week di Netflix AnimeClick.it

Per la Netflix Geeked Week 2023 è stato presentato un dietro le quinte di Devil May Cry, il nuovo anime basato sul franchise di videogiochi. Le aspettative dei fan sono altissime, per cui il creatore ...Durante la Geeked Week Netflix ha ribadito la sua intenzione non solo di sfruttare il mondo dei videogiochi per creare serie TV di successo come Arcane (League of Legends), Castlevania e, in qualche… ...