Netanyahu non esclude un accordo sugli ostaggi Il direttore dell’ospedale al-Shifa | “Pronti a evacuare se Israele lo consente”

(Di domenica 12 novembre 2023) Intanto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha detto di essere contrario ad un cessate il fuoco “immediato” frae Hamas a Gaza. La Casa Bianca: “Rispettare leggi di guerra”. A Parigi 105mila in corteo contro l’antisemitismo. L’ospedale al-Quds al buio: finito il carburante. Tel Aviv: “Offerto per al-, Hamas ha rifiutato” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alla domanda se sapesse dove sono tenuti tutti gli ostaggi in questo momento,ha detto: 'Sappiamo molto, maandrò oltre'. Ore 16,35 - Israele. 7 soldati feriti da lanci Hezbollah Le ...

Gaza, la diretta - Ospedale di al-Shifa senza luce e acqua: morto un neonato. Netanyahu: "Non ci sono pressioni ... Il Fatto Quotidiano

Netanyahu: "Hamas non esisterà più a Gaza" Euronews Italiano

“Il prezzo dell’operazione militare è sproporzionato e per Israele è un errore strategico“. Parola di Melvin Schlein, padre di Elly, segretaria del Partito democratico. Professore di Scienze politiche ...Benyamin Netanyahu ha dichiarato in un'intervista al programma 'Meet the Press' della Nbc che "potrebbe esserci" un accordo per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas. Il premier israeliano ha spiegat ...