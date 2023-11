Netanyahu | L' Onu ha attaccato Israele invece di quei selvaggi di Hamas

(Di domenica 12 novembre 2023) " Il segretario generale dell'Onu ha criticatodidi". Lo ha detto il premier israeliano Benyaminin un'intervista alla Cnn. "Vorrei che la comunità internazionale ci supportasse e attaccasse il male puro che rappresenta", ha sottolineato.ha ribadito in un'intervista alla Cnn che "non ci sarà il cessate il fuoco" a Gaza senza la liberazione...

"Vorrei vedere il segretario generale dell'. In pratica, dà la colpa a Israele: dia la colpa ai ... "Futuro di Gaza Anp ha già fallito in passato" Quanto futuro di Gaza,non dice di non ...

