Netanyahu | “L’Anp non governerà a Gaza” – La diretta della guerra

(Di domenica 12 novembre 2023) Ore 07:00 – Israeliani: “Colpite infrastrutture terroristiche in Siria” Aerei daisraeliani hanno colpito le «infrastrutture terroristiche» in Siria a seguito dell’attacco da quel territorio verso la parte del Golan annessa a Israele. Lo ha annunciato l’esercito israeliano. «In risposta all’attacco sulle alture di Golan di ieri – ha affermato l’esercito in una breve dichiarazione – aerei da combattimento hanno colpito le infrastrutture terroristiche in Siria». Ore 04:00 – Israele ribadisce: “Non stiamo attaccando l’ospedale di Al Shifa” Il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato in un briefing serale che «nelle ultime ore è stata pubblicata la falsa notizia che stiamo circondando l’ospedale Al-Shifa e che lo stiamo attaccato. È falso. Stiamo combattendo con terroristi che scelgono di combattere proprio accanto all’ospedale», ha detto, citato da ...