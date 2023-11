Nessun gol | poche emozioni | Lazio-Roma finisce 0-0

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 novembre 2023), 12 novembre 2023 – Il derby della Capitale tratermina sullo 0-0. Allo stadio Olimpico le squadre di Sarri e di Mourinho giocano una gara tirata, di buon livello tecnico, con diversi spunti ma senza tante occasioni da gol. Lacon questo punto si porta a 18 punti perdendo l’occasione di avvicinare la zona Champions, come i biancocelesti che salgono a 17 punti. Il match Sarri ritrova Luis Alberto e Marusic, e li schiera subito dal 1?, ma è costretto a rinunciare a Zaccagni, sostituito dall’ex Pedro. Immobile prima punta, e Patric in coppia congnoli al centro della difesa. Per la stracittadina, invece, Mourinho sceglie la coppia d’attacco composta da Dybala e Lukaku, con Cristante a centrocampo insieme a Bove e Paredes, l’ex Real Sociedad Llorente al centro della difesa. ...