Nella piazza del Pd bandiere della Palestina e slogan pro migranti

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) Elly Schlein aveva chiesto ai suoi di non portaredi Israele o, ma solodel Pd opace. Ma la tentazione era troppo forte e alla fine duepalestinese sono spuntate vicino al palco. Anche se la segretaria ci tiene a ripetere la litania con cui si attacca Israele senza cadere nell'appoggio ad Hamas. «Al terrorismo sanguinario di Hamas va la nostra condanna ma la brutalità di Hamas non consente altra brutalità verso i civili palestinesi. Chiediamo con forza un cessate il fuoco umanitario non possiamo assistere ancora a questo massacro di civili, non è accettabile né umano. E chiediamo di liberare gli ostaggi di Hamas e difendere i civili palestinesi. Bisogna evitare una spirale di odio e violenza» ha detto dal palco....