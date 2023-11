NBA | risultati della notte 11 novembre | Orlando supera Milwaukee | Cleveland batte ancora Golden State Ok Miami e Boston

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Solo quattro partite nellaNBA. GliMagic tornano a vincere contro iBucks dopo cinque anni (l’ultima nel 2018) e 14 sconfitte consecutive negli scontri diretti.si impone per 112-97 e ringrazia un Paolo Banchero da 26 punti e 12 rimbalzi ed anche un Franz Wagner da 24 punti.paga sicuramente l’assenza di Damian Lillard, fermo per un problema al polpaccio, mentre non basta ai Bucks un Giannis Antetokounmpo da 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. ICavaliers si ripetono contro iWarriors. Dopo la prima vittoria casalinga dopo sette anni, i Cavs riescono a conquistare il primo successo esterno dal 2014 contro Curry e compagni, vincendo 118-110. Tutto il quintetto di...