NBA 2023 2024 | Banchero trascina i Magic alla vittoria | successi per Boston e Miami

(Di domenica 12 novembre 2023) Nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 novembre sono andate in scena quattro partite valevoli per la regular season NBA. Spicca ladegli Orlando, cheti da Paolosconfiggono per 112-97 i Milwaukee Bucks. 26 punti, 12 rimbalzi e 5 assist per l’italo-americano, che insieme a Franz Wagner (24 punti) guida la franchigia della Florida verso il quinto successo stagionale. Nulla da fare per i Bucks, a cui non basta la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (35 punti e 10 rimbalzi). RISULTATI E CLASSIFICHE Continuano a vincere iCeltics, che migliorano il loro bilancio a 7-2 grazie al successo contro i Toronto Raptors. Sugli scudi Jaylen Brown e Jason Tatum, rispettivamente autori di 29 e 27 punti. Il protagonista ...