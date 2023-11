Nassirya | 20 anni fa la strage | il ricordo di Mattarella e Meloni

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – 28 morti, 19 dei quali italiani, 20 feriti. Vent’fa, il 12 novembre 2003, ladi, con l’attacco alla base ‘Maestrale’ quartier generale di carabinieri ed esercito nella città irachena. A colpire, un camion lanciato nell’edificio con un carico di esplosivo. Terribile il bilancio dell’attentato: uccisi 12 carabinieri, cinque soldati dell’esercito, due civili e 9 iracheni. “La Giornata deldedicata ai Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali per la pace, ricorre nel ventesimoversario delladi Nassiriya, ove, a causa di un vile attentato, morirono 19 italiani tra soldati, carabinieri e civili. Il sentimento del lutto ci accompagna in questo giorno in cui la Repubblica rivolge il suo pensiero ai tanti feriti e caduti ...