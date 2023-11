Napoli | Rudi Garcia non è sicuro | o vince e convince o…

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023), aserve una vittoria connte contro l’Empoli oggi al Maradona per stabilizzare la sua panchina Quella contro l’Empoli rischia di diventare l’ennesima ultima spiaggia per. Il tecnico delper ora continua ad essere in discussione e la sua permanenza, come riportato da Tuttosport, dipende dalla sfida di oggi. In caso di vittoria connte, il tecnico francese incasserà la fiduca della società, mentre qualsiasi altro risultato rimetterebbe la sua posizione in bilico.