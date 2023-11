Napoli | Rudi Garcia appeso ad un filo | tre nomi per il sostituto

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 novembre 2023) Sono già iniziate le valutazioni in casadopo la clamorosa sconfitta nel match della 12ª giornata del campionato di Serie A contro l’Empoli. La squadra di Andreazzoli è stata protagonista di un blitz a sorpresa al ‘Maradona’ con un gol di Kovalenko nel recupero. La prima parte di stagione degli azzurri non è stata all’altezza e il passo indietro rispetto alla gestione Spalletti è evidente. La posizione di, già a rischio da settimane, è diventata delicatissima. Il presidente De Laurentiis ha abbandonato lo stadio dopo il gol dell’Empoli e ha ordinato il silenzio stampa. La conferma in panchina è appesa ad une la pausa per le Nazionali potrebbe favorire il ribaltone. Foto di Cesare Abbate / Ansa, tre allenatori in corsa Sono in corso valutazioni da parte di Aurelio De ...