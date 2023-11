Napoli | partita disastrosa e sconfitta interna con l’Empoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 12 novembre 2023) Formazioni e tabellino(4-2-3-1): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera (83? Mario Rui), Anguissa (71? Cajuste), Lobotka, Politano (71? Lindstrom), Raspadori, Elmas (53? Kvaratskhelia), Simeone (53? Zielinski).Allenatore: Rudi Garcia EMPOLI (4-3-3): Berisha, Bereszynski (62? Ebuhei), Ismajli, Luperto, Cacace, Fazzini (69? Kovalenko), Ranocchia (79? Grassi), Maleh, Cancellieri (79? Maldini), Caputo, Cambiaghi (62? Gyasi). Allenatore: Aurelio Andreazzoli Marcatori: 90? Kovalenkosenza idee e mai pericoloso Ilsi presenta in campo con una formazione inedita e il 4-2-3-1. La scelta di Garcia di tenere fuori Zielinski e Kvaratskhelia, i due uomini di maggior classe della rosa, non ha pagato. Gli azzurri sono confusionari per tutta la prima frazione di gioco. Occasioni vere e proprie non sono ...