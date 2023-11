Napoli | Olivera | «C’è bisogno di vincere in casa dopo tanto tempo»

(Di domenica 12 novembre 2023) Mathias, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro l’Empoli Mathias, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro l’Empoli. PAROLE – «C’èdiin, farlo giocando bene sarebbe il massimo ma va bene anche giocare peggio, basta. Serve più energia, più attenzione, se faremo questo giocheremo come lo scorso anno, perché questo è quello che serve. Sono due mesi che non vinciamo qui… Dobbiamooggi e poitutte le prossime partite in».

(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard,; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas, Simeone. All. Garcia Comments comments

Olivera a Sky: "Non vinciamo in casa da due mesi, oggi dobbiamo farlo anche giocando male" Tutto Napoli

SKY - Napoli, Olivera: "Vogliamo vincere in casa dopo tanto tempo, serve attenzione" Napoli Magazine

Napoli Empoli Tv - Napoli Empoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. L'12a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo contro l'Empoli di Andreazzoli.Il difensore del Napoli Mathias Olivera ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, in vista del match delle 12.30 contro l'Empoli. Questo il suo pensiero davanti alle telecamere: "C'è bisogno di vincere ...