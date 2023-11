Napoli in crisi | contestazione dei tifosi al Maradona -VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 novembre 2023) Pesantissimadeideldopo la sconfitta interna con l’Empoli: fischi assordanti contro la squadra e Rudi Garcia. Notizie calcio– Notte da incubo per ildi Rudi Garcia, sconfitto in casa 1-0 dall’Empoli sotto un diluvio di fischi assordanti dei. Al triplice fischio finale è esplosa la rabbia del pubblico del. Già prima del 90? molti supporters hanno abbandonato lo stadio, delusi dalla prestazione scialba degli azzurri, incapaci di reagire allo svantaggio firmato Kovalenko. Una serata da dimenticare. Squadra contestata e soprattutto Garcia nel mirino dei, che chiedono a gran voce un cambio in panchina. La posizione del tecnico francese è delicatissima dopo l’ennesimo KO interno. Ora ...