Napoli | i nomi forti per il dopo Garcia sono Mazzarri e Tudor Di Marzio

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023) Deidella lista del presidente di De Laurentiis ne restano due, forse tre se si inserisce anche la suggestione Cannavaro. Si tratta die di. I duei papabili sostituti di. Ormai si tratta di ore, a meno di clamorosi ribaltoni.ha le valigie pronte, De Laurentiis non lo ha nemmeno incrociato a fine-Empoli. Il presidente era talmente infuriato per la sconfittail gol di Kovalenko. Nemmeno un suo intervento a fine primo tempo, di fatto bypassando in toto il ruolo dell’allenatore, ha prodotto i risultati sperati. Un moto d’orgoglio, una scintilla, un qualcosa che, in fin dei conti, rimandasse l’esonero. Non è andata come De Laurentiis sperava e adesso il presidente si ritrova a dover scegliere il sostituto ...