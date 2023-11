Napoli | Garcia vicino all’esonero | Tre nomi in lizza

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 novembre 2023) Dopo la sconfitta con l’Empoli,è a un passo ddal. Per sostituirlo icaldi sono quelli di Tudor, Mazzarri e Cannavaro. Notizie calcio– La sconfitta interna contro l’Empoli potrebbe essere fatale per Rudi, ormai a un passo ddalla panchina del. Il presidente De Laurentiis sta valutando diversi profili per la successione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, icaldi al momento sarebbero quelli di Igor Tudor, Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro. Per gli ultimi due si tratterebbe di un ritorno. Tudor era già stato sondato lo scorso mese, mentre Mazzarri ha guidato gli azzurri dal 2009 al 2013. Cannavaro era presente ieri in tribuna e affiancare un allenatore esperto ...