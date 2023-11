Napoli | Garcia esonero a un passo | De Laurentiis ha deciso | le opzioni

(Di domenica 12 novembre 2023), la disfatta con l’Empoli complica la vita a Rudi. L’allenatore, ora, potrebbe essere esonerato: le alternative per ADL.nel baratro. La squadra dello scorso anno sembra essere ormai un lontano ricordo. La nuova stagione ha visto un campionato con troppi errori da parte dei partenopei che sembrano aver toccato il fondo dopo la sconfitta interna con l’Empoli. Il gol al 90esimo + recupero dei toscani sembra aver aperto la voragine azzurra che, da Campione d’Italia, non si aspettava certamente un avvio di stagione così complicato.non si è integrato a: i giocatori sembrano non recepire le sue direttive. Lo spogliatoio è spaccato e i tifosi sembrano aver finito la pazienza. Anche Denon è da meno: era impossibile fare meglio di Spalletti, ma ...

Sotto il diluvio ildicrolla al Maradona , ed esce tra i fischi dei tifosi sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis in tribuna. Decisivo un gol pazzesco di Kovalenko al 91', pochi secondi dopo la clamorosa ...

Per Garcia è finita: De Laurentiis striglia la squadra e convoca un summit societario La Gazzetta dello Sport

Esonero Garcia: tutte le ipotesi sul nuovo allenatore del Napoli. Due nomi in corsa Corriere dello Sport

Perché ormai l’allenatore del Napoli è ad un passo dal cambio con il tecnico che verrà messo alla porta proprio in queste ore per una nuova scelta in panchina. Non ci sono possibilità di tornare ...Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia non dirigerà l’allenamento di mercoledì quando la squadra si ritroverà dopo un paio di giorni di riposo. Il presidente partenopeo Aurelio ...