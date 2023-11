Napoli-Empoli | Rivoluzione Garcia | fa fuori Kvara e Zielinski Simeone centravanti

(Di domenica 12 novembre 2023) Sono state comunicate anche le formazioni diper quella che sarà l’12esima giornata del campionato italiano che si giocherà alle ore 12:30.boccia Natan e mette in campo Ostigard per rafforzare la difesa considerando che ilha preso 123 reti da inizio stagione. In campo i titolatissimi e nessun riposo per Raspadori., giocano Elmas e(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas;. Allenatore: Rudi(4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Aurelio ...

