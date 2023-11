Napoli-Empoli | risultato 0-1 | gol di Kovalenko Garcia a rischio esonero

La dodicesima giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con 5 partite. Nel lunch match trai toscani hanno vinto 1 - 0 in trasferta al Maradona. Un gol nel recupero di Kovalenko condanna la squadra di Garcia. Il programma prosegue e alle 15 sono iniziate Fiorentina - Bologna ...

Serie A: Napoli-Empoli 0-1 Agenzia ANSA

Napoli sconfitto dall'Empoli nel recupero e sommerso dai fischi: Garcia ha le ore contate La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROME, NOV 12 - Serie A titleholders Napoli suffered a stinging 0-1 defeat to Empoli in their home match on Sunday after a decisive goal by the Tuscan team's Viktor Kovalenko from Ukraine in ...Valutazioni in corso in casa Napoli. C'è la panchina di Garcia che è fortemente ... Azzurri che sono reduci da 1 solo punto nelle ultime 2 gare al Maradona contro Union Berlino ed Empoli, la vetta ...