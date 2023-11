Napoli-Empoli | primo tempo deludente | fischi dei tifosi al Maradona

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 novembre 2023) Al termine delcontro l’è 0-0: prestazionedelche ha suscitato idel pubblico aldi, ma soprattutto una prestazione non convincente da parte degli azzurri. Il tentativo di cambiare modulo da parte di Rudi Garcia sembra non aver sortito gli effetti desiderati, con gli azzurri incapaci di produrre azioni offensive significative. L’, da parte sua, ha difeso in modo ordinato, respingendo gli attacchi delcon sicurezza. Alo finale della prima metà di gioco, si sono uditi idai, ...