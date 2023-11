Napoli-Empoli oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida traed, valevole per la dodicesima giornata di. L’obiettivo per la squadra di Rudi Garcia è solo uno: ritrovare un successo in casa che manca addirittura da settembre. Dopo il deludente pareggio contro l’Union Berlino, Kvaratskhelia e compagni tornano a giocare davanti al proprio pubblico e proveranno a mandare al tappeto l’, a caccia di punti salvezza. La sfida è in programma, domenica 12 novembre alle ore 12:30 al Maradona disu Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Sky Sport 4K e insu Dazn, NOW e Sky Go SportFace.