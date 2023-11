Napoli-Empoli | le ultime di formazione | gli azzurri ritroveranno contro un ex Campione d’Italia

(Di domenica 12 novembre 2023) Ilospiterà nella calda cornice di Fuorigrotta l’di Andreazzoli. Fischio d’inizio previsto per le 12.30 al Maradona. NOTIZIE CALCIO. Il match tra, in programma a Fuorigrotta alle 12.30 nella dodicesima giornata di Serie A, si prospetta avvincente. Rudi Garcia e Andreazzoli, rispettivi allenatori delle squadre, stanno definendo le loro scelte per l’in. Il tecnico del, Rudi Garcia, sembra avere le idee chiare per la sfida. In difesa, Rrahmani farà coppia con il brasiliano Natan, mentre Di Lorenzo occuperà la fascia destra. A sinistra, il ballottaggio tra Olivera e Mario Rui vede il primo come favorito. A centrocampo, il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski dovrebbe prendere campo dall’inizio, come ormai di consueto. In ...

Dopo il mezzo passo falso in Champions League, la squadra di Rudi Garcia torna in campo per, gara in cui non ci si potrà permettere alcun errore. I partenopei sono chiamati a tornare a vincere per restare agganciati al treno delle prime in classifica., le ...

Napoli-Empoli, la probabile formazione di Garcia Corriere dello Sport

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...ISTANBUL (TURCHIA) - Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, attualmente all'Hatayspor, in Turchia, ha pubblicato su Instagram alcune foto del match contro il Galatasaray, vinto dai padroni di casa per ...