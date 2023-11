Napoli-Empoli | i Cannavaro accanto a De Laurentiis

(Di domenica 12 novembre 2023) Una domenica allo stadio per Fabio e Paolo, i due fratelli ex azzurri presenti al Maradona quest'oggi perdi campionato. I due si sono accomodati a poca distanza da...

Rudi Garcia contestato al Maradona dai tifosi prima di: ecco cos'è successo allo stadio. Pioggia e malumore al Diego Armando Maradona di. A pochi minuti del match della 12a giornata di campionato, Rudi Garcia è stato un po' ...

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali: forfait Meret. Gioca Gollini GianlucaDiMarzio.com

Formazioni ufficiali Napoli Empoli: le scelte di Garcia e Andreazzoli CalcioNapoli24

LIVE-SSC Napoli-Empoli. Il Napoli di Garcia sfida l’Empoli di Andreazzoli per il lunch match e ambisce a rispettare i favori del pronostico. 26' Gol annullato a Simeone. Su palla alta Ostigard tocca p ...Una domenica allo stadio per Fabio e Paolo Cannavaro, i due fratelli ex azzurri presenti al Maradona quest'oggi per Napoli-Empoli di campionato. I due si sono accomodati a poca distanza ...