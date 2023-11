Napoli-Empoli | Garcia a rischio esonero dopo la sconfitta

Così il tecnico dell'Aurelio Andreazzoli spiega la vittoria della squadra toscana adopo il ko a Frosinone. "Lunedì non abbiamo fatto una pessima partita - spiega a fine match - a ...

Napoli sconfitto dall'Empoli nel recupero e sommerso dai fischi: Garcia ha le ore contate La Gazzetta dello Sport

Napoli Empoli 0-1: gol e highlights. Berisha para e Kovalenko segna nel recupero Sky Sport

I comportamenti del presidente del Napoli durante la sfida contro l'Empoli sono stati emblematici. All'intervallo ha raggiunto la squadra negli spogliatoi, con l'obiettivo di spronarla in vista della ...Ci risiamo. Come dopo l'ultima sosta per le Nazionali De Laurentiis si ritrova a valutare l'allenatore che dovrà sostituire Garcia sulla panchina del Napoli. Già, perché la sconfitta in casa contro ...