Napoli-Empoli 0-1 | peggio di così non si può | Garcia verso l' esonero

(Di domenica 12 novembre 2023)di, non si può. Ilperde la quarta partita in casa tra campionato e coppa. Non segna nemmeno un gol contro l?e lascia il terreno di gioco accompagnato da...

Commenta per primo0 - 1: Berisha 7,5 : già due interventi importanti nei primi tredici minuti, prima sul mancino di Politano e poi sul colpo di testa di Anguissa. Si ripete ancora su Lindstrom. ...

Serie A: Napoli-Empoli 0-1 Agenzia ANSA

Napoli sconfitto dall'Empoli nel recupero e sommerso dai fischi: Garcia ha le ore contate La Gazzetta dello Sport

Una domenica allo stadio per Fabio e Paolo Cannavaro, i due fratelli ex azzurri presenti al Maradona quest'oggi per Napoli-Empoli di campionato. I due si sono accomodati a poca distanza da Aurelio De ...Ennesimo crollo per il Napoli, ora Rudi Garcia rischia grosso. Il club azzurro ha annunciato il silenzio stampa: non parlerà ...