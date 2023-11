Napoli - Empoli 0 - 1 | colpaccio al Maradona nel recupero

(Di domenica 12 novembre 2023) Gli azzurri, sempre con Andreazzoli in panchina, bissano il successo di due anni fa. Grande prova di squadra, con Berisha in spolvero. Decide Kovalenko

Commenta per primo0 - 1: Berisha 7,5 : già due interventi importanti nei primi tredici minuti, prima sul mancino di Politano e poi sul colpo di testa di Anguissa. Si ripete ancora su Lindstrom. ...

Serie A: Napoli-Empoli 0-1 Agenzia ANSA

Napoli sconfitto dall'Empoli nel recupero e sommerso dai fischi: Garcia ha le ore contate La Gazzetta dello Sport

Una domenica allo stadio per Fabio e Paolo Cannavaro, i due fratelli ex azzurri presenti al Maradona quest'oggi per Napoli-Empoli di campionato. I due si sono accomodati a poca distanza da Aurelio De ...Ennesimo crollo per il Napoli, ora Rudi Garcia rischia grosso. Il club azzurro ha annunciato il silenzio stampa: non parlerà ...