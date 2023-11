Napoli-Empoli 0-1 | a breve Garcia in conferenza

Campioni d'Italia si rituffano sul campionato

Napoli Empoli 0-1: gol e highlights. Berisha para e Kovalenko segna nel recupero Sky Sport

Napoli-Empoli dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali Fanpage.it

Vietato sbagliare per il Napoli di Rudi Garcia. Contro l' Empoli gli azzurri provano a sfatare il 'tabù Maradona' e a ottenere una vittoria che, in casa, manca dal 27 settembre con l'Udinese. Su 888sp ...11.55 - Il centrocampista dell'Empoli Alberto Grassi, ex della partita di oggi contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del fischio d'inizio delle ore 12.30: "Il Maradona è uno ...