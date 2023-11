Napoli-Empoli 0-0 | il tabellino

AGI - Un gol di Kovalenko al 91mo ha regalato all'il successo a sorpresa per 1 - 0 sul, uscito tra i fischi del Maradona. Partita deludente dei campioni d'Italia che hanno lasciato troppo spazio alla squadra di Andreazzoli e hanno visto ...

Se la posizione di Rudi Garcia sembrava incerta già nelle scorse settimane, dopo la sconfitta con l'Empoli diventa pericolosamente in bilico. La visita di Aurelio De Laurentiis nello spogliatoio del ...NAPOLI (ITALPRESS) – Sconfitta a sorpresa, nel finale, per il Napoli di Rudi Garcia, che crolla per 1-0, in casa, contro l’Empoli di ...