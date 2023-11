Napoli e Garcia | è finita | De Laurentiis riflette e convoca un summit societario

Una decisione presa già alla fine del primo tempo di- Empoli. L'era dicome tecnico delsembra già arrivata ai titoli di coda. Il presidente è sceso nello spogliatoio e ha parlato direttamente alla squadra mettendo di fatto ai margini l'allenatore. Una ...

L'editoriale di Chiariello: "Garcia: uno tsunami per il Napoli, è il momento di mandarlo a casa!" Tutto Napoli

Notizie calcio. Ore calde in casa Napoli con De Laurentiis che sta valutando l'esonero di Rudi Garcia dopo la sconfitta interna contro l'Empoli allo stadio Maradona. Esonero Garcia, gli aggiornament ...Va bene il coraggio del turnover (non era meglio con l’Union) ma che senso ha virare pure al 4-2-3-1 che mai una volta ha dato una gioia Scelta rovinosa. Ci mette un’ora per tornare sui suoi passi e ...