Napoli | decisione presa | Garcia verrà esonerato

Ufficiali i convocati del Kosovo: la decisione su Rrahmani interessa molto al Napoli Corriere dello Sport

Rrahmani in Nazionale, richiesta di rinvio per Napoli-Empoli La ... CalcioNapoli24

MANCA SOLO IL NOME DEL SOSTITUTO - Quel che serve al Napoli adesso è trovare al più presto il nome del prossimo allenatore: nella sosta di ottobre è stato fatto un tentativo per Antonio Conte, che ...Rudi Garcia è a un passo dall'esonero. De Laurentiis con i suoi collaboratori si sono dati appuntamento a Roma per domani mattina per decidere il licenziamento del tecnico francese.