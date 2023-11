Napoli | De Laurentiis ha deciso | il futuro di Garcia è segnato

(Di domenica 12 novembre 2023) Il presidente della società partenopea dopo la sconfitta con l’Empoli ha lasciato lo stadio scuro in volto convocando un urgente summital capolinea. Sarà cacciato. Nemmeno il tempo di sentire il profumo del panettone, di arrivare almeno a dicembre che Aurelio Denon ne può più e hadi sollevare il suo tecnico. Aveva provato a resistere dopo la sconfitta con la Fiorentina, aveva riflettuto e quasidi mandarlo via, poi, contattato Conte e altri, ricevuti dei no, è tornato sui propri passi e ci ha ripensato. Ma adesso hae Rudinon sarà più l’allenatore del. Il presidente Aurelio Dee l’allenatoreil giorno della presentazione, ma ora sarà addio (Ansa Notizie.com)Era ...

Commenta per primo Prima dell'ultima sosta la posizione di Rudi Garcia sulla panchina delè stata messa fortemente in discussione. Risultati e prestazioni deludenti, ma alla fine Deha scelto di continuare ugualmente con lui. Le cose non sono migliorate, forse sono solo ...

Dichiarazione che, ovviamente, non ho mai fatto. Non sto facendo altro che aspettare notizie per il nome del nuovo allenatore del Napoli, sperando che stavolta De Laurentiis non sbagli".Si fa largo l'ipotesi di un ritorno sulla panchina dei campioni d'Italia del tecnico toscano, che poche settimane fa ha risolto la grana contrattuale col Cagliari ...