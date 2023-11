Moviola Napoli-Empoli | l’episodio chiave del match

(Di domenica 12 novembre 2023)arbitraledelvalido per la 12ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltraed, valido per la 12ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Prontera.DEL

- Empoli 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo:- Empoli 0 - 0: risultato e ...

Moviola Napoli-Union Berlino: Makkelie sembra un ex arbitro Corriere dello Sport

Moviola Napoli-Union Berlino: il Var decisivo per annullare il gol di ... CalcioNapoli24

Napoli, traballa la panchina di Rudi Garcia: se non batte l’Empoli… Le ultime sul futuro del tecnico dei partenopei in vista della sosta Quella contro l’Empoli rischia di diventare l’ennesima ultima s ...Lecce-Milan di ieri pomeriggio, ricca di gol e capovolgimenti di fronte, sarà ricordata soprattutto per la direzione di gara di Abisso. Analizziamo gli episodi ...