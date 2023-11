MOVIOLA – Monza-Torino | finale con giallo | Lazaro non va per terra | Doveri non fischia rigore

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Episodio dasuldi, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Nei minuti di recupero, sul punteggio di 1-1, ilprova l’ultimo assalto per tornare in vantaggio con Valentinoche si incunea dentro l’area di, viene colpito nello stinco ma non si butta a. L’arbitro, Danieledella sezione di Roma, decide di nonre calcio died il Var non interviene. Juric in campo si infuria con il proprio giocatore per non essere caduto a. Rivedendo asi nota come il contatto ci sia e che il calcio dici stava. A fine partita l’allenatore ...