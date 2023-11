MOVIOLA – Inter-Frosinone | Monterisi stende Thuram | rigore solare

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Episodio dain. C’è ilconcesso per fallo di un ingenuoai danni di, che si mette a slalomeggiare in area. Il penalty è fin troppoe Dionisi non può far altro che indicare il dischetto, dal quale Calhanoglu trasforma dopo un breve check per valutare un possibile fallo in attacco che in realtà non c’è sullo scivolone di Okoli che perde il pallone. SportFace.