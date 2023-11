Mourinho | che attacco a Pedro | ' Per come si tuffa potrebbe fare il nuotatore'

(Di domenica 12 novembre 2023) Durodi Joséal laziale. Tra i due non corre buon sangue, visto cheera della Roma e, con la società, decise di farlo allenare a parte perché non rientrava nel ...

ROMA - Si sono punzecchiati a distanza, Maurizio Sarri e José. Poi l'incontro prima del derby Lazio - Roma. " Prima della partita gli ho detto 'certosei veramente un rompicoglioni' e lui mi ha detto 'anche tu lo sei' però ci vogliamo bene lo stesso.

LIVE Mourinho: "L'arbitro ha avuto un criterio a senso unico contro di noi. Pedro poteva fare nuoto, si tuffa sempre. Si ... Voce Giallo Rossa

MOURINHO: “Pareggino positivo. Per me il campionato è iniziato alla quarta giornata, ora saremmo in Champions. Pedro Grande tuffatore…” Giallorossi.net

Dov'è finito Chris Smalling Il suo infortunio non sembra dargli tregua, nel frattempo un suo allenatore ha deciso la data del ritiro.“Hanno giocato i giocatori che erano in condizioni, non ha giocato ovviamente pellegrini, Aouar, abbiamo giocato con tre giocatori che potevano avere gambe, cuore, testa per giocare una partita di ...